Süper Lig'in 3. hafta kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde iyi yükselen Frediy'in kafasını kaleci son anda kornere çeldi.
29. dakikada Recep Niyaz'ın rakip yarı alanın ortasındaki sert şutunu kaleci kontrol etti.
34. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında Bünyamin kontrol edip, Amilton'a bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunu kaleci kurtardı.
55. dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Podolski'nin şutu kalecide kaldı.
58. dakikada Nuri Şahin'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Kudriashov, meşin yuvarlağı Veysel Sarı'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
61. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kontrol etti.
82. dakikada Podolski'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Amilton'un dokunuşu Pantilimon'da kaldı.
83. dakikada Frediy'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
90. dakikada Rodella'nın ceza yayı dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
Stat: Antalya
Hakemler: Halis Özkahya xx, Özgür Ertem xx, Hüsnü Emre Çelimli xx
Antalyaspor: Boffin xx, Eren Albayrak xx, Kudriashov xxx, Veysel Sarı xxx, Bünyamin Balcı xx, Amilton xx (Sdney Sam dk. 90 ?), Fredy xx, Nuri Şahin xx (Ufuk Akyol dk. 77 x), Hakan Özmert xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 66 x), Mukairu xx (Podolski dk. 46 x), Jahovic x (Origill dk. 66 x)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Naldo, Harun Alpsoy, Omar İmeri
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Denizlispor: Pantilimon xxx, Bergdich x, Mustafa Yumlu x, Fabiano x (Bakalorz dk. 69 x), Oğuz Yılmaz x, Lopes x, Murawski x (Mesanovic dk. 78 x), Recep Niyaz x, Aissati x, Sagal x, Rodallega x
Yedekler: Cenk Gönen, Subotic, Asım Aksungur, Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Özer Özdemir, Alihan Kalkan, Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Gol: Veysel Sarı (dk. 58) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz (Denizlispor)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 22:01 - Kaynak: İHA
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