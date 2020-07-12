Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

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Maçtan dakikalar(ilk yarı)

6. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında Jahovic'in dokunuşunu kaleci çıkardı.

12. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışından sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

21. dakikada Doğukan Sinik'in sol kanattan ceza alanı içine kestiği korner atışında Jahovic'in kafası ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Cisse'nin şutu az farkla yandan auta gitti.

Stat: Antalya

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Metin xx, Bahtiyar Birinci xx

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Eren Albayrak xx, Kudrıashov xx, Veysel Sarı xx, Nazım Sangare x, Bünyamin Balcı x, Ufuk Akyol xx, Doğukan Sinik xx, Amilton xx, Jahovic xx

Yedekler: Yakup Mert Çakır, Boffın, Ersan Adem Gülüm, Salih Dursun, Balanco Leschuk, Mevlüthan Ekelik, Chico, Erman Herman Vardar, Mustafa Erdilman

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Aytemiz Alanyaspor: Marafona x, N'sakala xx, Tzavellas x, Caulker x, Juanfran x, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan ? (Siopis dk.21 ?), Efecan Karaca xx, Bakasetas x, Fernandes x, Cisse x

Yedekler: Cenk Gönen, Kaan Kanak, Mustafa Pektemek, Welınton, Onur Bulut, Umut Güneş, Musa Çağıran, Lokman Gör, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Adis Jahovic (dk.21)(Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor) - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 21:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
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