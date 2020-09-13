Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
47. dakikada Nazım Sangare'nin pasında ceza salanı sol çaprazında topla buluşan Fredy'nin sert şutunu kaleci çıkardı.
77. dakikada Amilton'un uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Hakan Özmert, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Antalya
Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Metin xx, Osman Gökhan Bilir xx
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin xx, Eren Albayrak xx, Kudriashov xx, Veysel Sarı xx, Nazım Sangare xx, Hakan Özmert xxx, Fredy xxx, Bünyamin Balcı xxx (Nuri Şahin dk. 65 x), Amilton xx, Doğukan Sinik xx (Orgill dk. 78 x), Jahovic xx (Podolski dk. 87 ?)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Sidney Sam, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Gençlerbirliğ: Nordfeldt x, Halil İbrahim Pehlivan x (İlker Karakaş dk. 82 ?), Diego x, Toure x, Johansson x, Soner Dikmen x (Murat Yıldırım dk. 82 ?), Berat Ayberk Özdemir x, Sio x,Candeias x, Stancu x, Ayite x (Sefa Yılmaz dk. 65 x)
Teknik Direktör: Mert Nobre
Yedekler: Ertaç Özbir, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Dominik Furman, Mustafa Çeçenoğlu, Sami Gökhan Altıparmak
Goller: Bünyamin Balcı (dk. 41), Hakan Özmert (dk. 77) (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Amilton (Antalyaspor), Diego (Gençlerbirliği)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 22:00 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor