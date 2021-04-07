Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)

Gol: Boyd (dk.1 ve 36) (DG Sivasspor), Fredy (dk. 27 pen.) (FT Antalyaspor)

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Samassa, Kone, Dominges de Souza, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Erdoğan Yeşilyurt , Kerem Atakan Kesgin , Kayode, Caner Osmanpaşa

45+3. dakikada yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Boyd'un vuruşunu Boffin çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

27. dakikada penaltı için topun başına geçen Fredy, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

22. dakikada Doğukan Sinik , ceza alanı içinde defans oyuncusu Camara tarafından düşürülürken, karşılaşmanın hakemi pozisyona aut kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen Özgür Yankaya penaltı noktasını kullandı.

Süper Lig'in 33. haftasında FT Antalyaspor , DG Sivasspor 'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

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