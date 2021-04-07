Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)

07.04.2021 20:00
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 33. haftasında FT Antalyaspor, DG Sivasspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 33. haftasında FT Antalyaspor, DG Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Gradel'in sol kanattan ceza sahası içine ortasında Boyd'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

6. dakikada ceza yayı yakınında Eren Albayrak'ın kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.

22. dakikada Doğukan Sinik, ceza alanı içinde defans oyuncusu Camara tarafından düşürülürken, karşılaşmanın hakemi pozisyona aut kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen Özgür Yankaya penaltı noktasını kullandı.

27. dakikada penaltı için topun başına geçen Fredy, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

36. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza alanı içinde uzun gönderdiği taç atışına kırmızı beyazlı defans oyuncuları dokunamadı. Seken topu Boyd, kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-2

45+3. dakikada yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Boyd'un vuruşunu Boffin çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya x, Abdullah Bora Özkara x, Mehmet Kısal x

FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Kudriashov, Eren Albayrak x, Doğukan Sinik xx, Ufuk Akyol x, Sidney Sam x, Fredy xx, Amilton x, Podolski x

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Naldo, Bahadır Öztürk, Mevlüthan Ekelik, Serdar Gürler, Omar İmeri, Mert Yılmaz, Fehmi Koç, Ali Eren İyican

Teknik Direktör: Ersun Yanal

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Ahmet Oğuz xx, Robin Yalçın x, Camara x, Uğur Çiftçi x, Isaac x, Fajr x, Boyd xxx, Hakan Arslan x, Gradel xx, Yatabare x

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Samassa, Kone, Dominges de Souza, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin, Kayode, Caner Osmanpaşa

Gol: Boyd (dk.1 ve 36) (DG Sivasspor), Fredy (dk. 27 pen.) (FT Antalyaspor)

Sarı kart: Robin Yalçın (DG Sivasspor)

(Cafer Eser- İsa Akar/İHA)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Doğukan Sinik, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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