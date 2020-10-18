Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

90+6. dakikada Ufuk Akyol, Mehmet Erdem Uğurlu'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

79. dakikada Sidney Sam, Mehmet Uğurlu'ya yaptığı sert faulün ardından hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

70. dakikada ceza sahası çaprazında kazanılan serbest vuruşta Enver Cenk Şahin 'in ortasında ceza sahası içinde Furkan Soyalp'ın kafa vuruşu ağlara gitti. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasının ardından orta hakem VAR incelemesinin ardından golü verdi. 1-1

66. dakikada ceza yayı yakınında Amilton'un pasında topla buluşmaya çalışan Sidney Sam, Morais tarafından düşürülünce hakem ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırdı.

55. dakikada Maxim 'in sol kanattan kullandığı köşe atışını kaleci Boffin yumrukladı. Oluşan karambolde rakip oyuncu tarafından tekrar arka direğe gönderilen topta Kana Bıyık'ın kafası az farkla yandan auta gitti.

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