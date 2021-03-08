Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 29. haftasında FT Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Akdeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Thelin dokundu ancak top yandan auta çıktı.
30. dakikada ceza sahası dışarısında rakibini şık çalımla geçen Sdney Sam'ın, uzak mesafeden çektiği şut yandan auta gitti.
38. dakikada Antalyaspor'un ceza sahası çizgisine yakın bölgede kazanılan serbest vuruşunda topun başına geçen Hakan Özmert'in şutunu kaleci Ramazan Köse tokatladı ancak meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Antalya
Hakemler: Serkan Tokat xx, Kamil Çetin xx, Bilal Gölen xx
FT Antalyaspor : Ferhat Kaplan xx, Bünyamin Balcı xx, Kudriashov xx, Veysel Sarı xx, Eren Albayrak xx, Nuri Şahin xxx, Hakan Özmert xxx, Sidney Sam xx, Fredy xx, Amilton xxx, Gökdeniz Bayrakdar xx
Yedekler: Doğukan, Ersan Gülüm, Naldo, Doğukan Sinik, Lukas Podolski, Orgill, Drole, Serdar Gürler, Omar İmeri, Ali Eren
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Hadergjonaj x, Brecka x, Sadiku xx, Haddadi xx, Aytaç Kara xx, Bistrovic xx, Koomson xx, Varga x, Hajradinovic xx, Thelin x,
Yedekler: Mahmut Taşkıran, Drinkwater, Tarkan Serbest, Anıl Koç, Tosic, Evren, Mehmet, Furkan, Doğucan Haspolat, Yasin Dülder
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gol: Hakan Özmert (dk. 38) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Thelin, Aytaç (Kasımpaşa), Fredy (Antalyaspor) - ANTALYA
Kaynak: İHA
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