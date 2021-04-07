Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)

Gol: Boyd (dk.1 ve 36), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 90+3) (DG Sivasspor), Fredy (dk. 27 pen. ve 66) (FT Antalyaspor)

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ahmet Oğuz xx, Robin Yalçın xx Camara xx, Uğur Çiftçi xx, Isaac xx (Dominges de Souza dk. 71 x), Fajr xx, Boyd xxx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 71 x), Hakan Arslan xx, Gradel xxx (Kone dk. 90 ?), Yatabare xxx (Kayode dk. 82 x)

90+3. dakikada Kayode pasını ceza alanı içindeki Erdoğan Yeşilyurt'a aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-4

Süper Lig'in 33. haftasında FT Antalyaspor , sahasında DG Sivasspor 'a 4-2 mağlup oldu.

Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu! WhatsApp'ta herkesin yakındığı sorun tarihe karışıyor

Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor