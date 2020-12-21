Süper Lig'in 13. haftasında FT Antalyaspor, sahasında İH Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
32. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan yerden ortasında penaltı noktasına yakın yerde topla buluşan Sidney Sam'ın dönerek vuruşu az farkla auta çıktı.
37. dakikada Jahovic, savunmadan kaptığı topu ceza sahası içinde Amilton'a bıraktı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
40. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza sahası içine yerden verdiği pası Fredy, gelişine düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 2-0
Stat: Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Esat Sancaktar xx, Osman Gökhan Bilir xx
FT Antalyaspor: Boffin x Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı x, Naldo x, Kudriashov x, Fredy xx, Nuri Şahin x, Sidney Sam x, Amilton xx, Podolski x, Jahovic xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Orgıll, Mevlüthan Ekelik, Omar İmeri, Gökdeniz Bayrakdar, Mert Yılmaz, Hakan Özmert
Teknik direktör: Ersun Yanal
İH Kayserispor: Doğan Alemdar x Miguel Lopes x, Aziz Behich x, Cristian Sapunaru x, Dimitrios Kolovetsios x, Zoran Kvrzic x, Aaron Lennon x, Pedro x Henrigue x, Joseph Attamah x, Manuel Fernandes x, Denis Alibec x
Yedekler: İsmail Çipe Oğuzhan Çapar, Kanga, Muğdat çelik, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, İlhan Parlak Adem Doğan, Gustavo, Yaw Ackah
Teknik direktör: Samet Aybaba
Goller: Amilton (dk. 37), Fredy (dk. 40) (FT Antalyaspor)
Sarı kartlar: Sidney Sam, Amilton (FT Antalyaspor)
(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - İH Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor