Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti

21.12.2020 21:09
Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 13. haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

32. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan yerden ortasında penaltı noktasına yakın yerde topla buluşan Sidney Sam'ın dönerek vuruşu az farkla auta çıktı.

37. dakikada Jahovic, savunmadan kaptığı topu ceza sahası içinde Amilton'a bıraktı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

40. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza sahası içine yerden verdiği pası Fredy, gelişine düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 2-0

66. dakikada Pedro Henrique, defans oyuncusu Veysel Sarı'dan kaptığı topla ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu izleyen Ümit Öztürk, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

68. dakikada atılan uzun pasta ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Pedro Henrıque'nin sert şutunu Boffın çıkardı.

Stat: Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Esat Sancaktar xx, Osman Gökhan Bilir xx

FT Antalyaspor: Boffin xx Bünyamin Balcı xxx, Veysel Sarı xx, Naldo xx, Kudriashov xx, Fredy xxx, Nuri Şahin xx, Sidney Sam xx (Hakan Özmert dk. 80 ?), Amilton xxx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 88 ?), Podolski xx (Eren Albayrak dk. 80 x), Jahovic xxx (Orgill dk. 64 x)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Doğukan Sinik, Mevlüthan Ekelik, Omar İmeri, Mert Yılmaz

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kayserispor: Doğan Alemdar x, Miguel Lopes x, Aziz Behich x, Cristian Sapunaru x, Dimitrios Kolovetsios x, Zoran Kvrzic x (İlhan Parlak dk. 67 x), Aaron Lennon x, Pedro x Henrigue x, Joseph Attamah x, Manuel Fernandes x (Gustavo dk. 46 x), Denis Alibec x (Kanga dk. 46 x)

Yedekler: İsmail Çipe Oğuzhan Çapar, Muğdat Çelik, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Adem Doğan, Yaw Ackah

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Amilton (dk. 37), Fredy (dk. 39) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Sidney Sam, Amilton, Nuri Şahin, Naldo (FT Antalyaspor), Gustavo Campanharo (Kayserispor)

(İHA)

Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti

Pedro Rodriguez Ledesma, Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan Ferdi Kale tutuklandı Beşiktaş-Galatasaray derbisi 17 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak Hızla yayılıyor! Mutasyona uğrayan koronavirüs türü Ukrayna'ya da sıçradı Son Dakika: Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 19 bin 103 yeni vaka tespit edildi Hamza Yerlikaya'dan hakkındaki sahte diploma iddialarına yanıt! Belgelerin fotoğraflarını paylaştı Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01
Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı         
21:26
Kızıyla ilgili sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Coşkun Sabah'ın olay röportajının ses kayıtları yayınlandı Kızıyla ilgili sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Coşkun Sabah'ın olay röportajının ses kayıtları yayınlandı         
20:40
Yasak Elma'dan kafa karıştıran fragman! Usta oyuncu diziye mi dönüyor? Yasak Elma'dan kafa karıştıran fragman! Usta oyuncu diziye mi dönüyor?         
20:23
Son Dakika! DSÖ'den koronanın daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili açıklama: Ciddi ölüme neden olduğuna dair kanıt yok Son Dakika! DSÖ'den koronanın daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili açıklama: Ciddi ölüme neden olduğuna dair kanıt yok         
19:39
Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın eşi: Rapordan sonra kocamın oğlumu öldürdüğünden şüphelendim Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın eşi: Rapordan sonra kocamın oğlumu öldürdüğünden şüphelendim         
19:01
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin verilmeyecek Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin verilmeyecek         
18:26
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor         
14:26
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor         
13:13
Daha önce Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme düşen, şimdi de bekçilere saldırdığı iddia edilen kurye konuştu         
12:47
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek         
10:34
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 21:37:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei