Süper Lig futbolcuları yeteneklerini sanal sahada gösterecek

TRT Spor'da ilk kez ekrana gelecek Mini E- Futbol Turnuvası'nın ilk maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nden Güray Vural ile Demir Grup Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt karşı karşıya gelecek. Turnuvanın ikinci karşılaşmasında Göztepe'den Eren Bilen ile Hes Kablo Kayserispor'dan Enver Cenk Şahin sanal sahada yeteneklerini gösterecek. Mücadeleler sonucu kazanan isimler finalde şampiyonu belirleyecek. Spiker ve yorumcuların değerlendireceği Mini E-Futbol Turnuvası bugün saat 18.00'de ekranda olacak.
AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NIN EN ÖZEL ANLARI
UEFA tarafından 2019 yılında hazırlanan Avrupa'nın Anları "Euro Moments" belgeselini de TRT Spor ilk kez ekrana getirerek izleyicilerin beğenisine sunacak. Avrupa Futbol Şampiyonası'na damga vuran maçları, takımları, futbolcuları, teknik direktörleri ve onların merak uyandıran hikayelerini anlatan belgesel 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de yayınlanacak.
NEFES KESEN KARŞILAŞMALAR
Unutulmaz ve nostaljik maçlar kuşağı bu hafta da (27 Nisan - 3 Mayıs) sporseverleri geçmişe doğru yolculuğa çıkaracak. Hafta içi her gün saat 19.00, hafta sonu 10.00 ila 23.30'da TRT Spor'da yayınlanacak heyecan dolu karşılaşmalar futbol tutkunlarını sevindirecek.
Program şöyle:
Pazartesi: Nostaljik Maçlar 1989 Yunanistan - Türkiye
Salı: Unutulmaz Maçlar 1989 Şampiyon Kulüpler Kupası Galatasaray - Monaco
Çarşamba: Unutulmaz Maçlar 2002 UEFA Kupası Fenerbahçe - AIK Solna
Perşembe: Unutulmaz Maçlar 2002 UEFA Kupası FK Sarajevo - Beşiktaş
Cuma: Unutulmaz Maçlar 1998 UEFA Kupası Finali İnter - Lazio
Cumartesi: Unutulmaz Maçlar 1984 Avrupa Şampiyonası Finali Fransa - İspanya
Pazar: Unutulmaz Maçlar 1988 Avrupa Şampiyonası Finali Sovyetler Birliği - Hollanda
1998 DÜNYA KUPASI'NDAN 26 KARŞILAŞMA
En fazla yıldızın yer aldığı turnuvalardan biri olan 1998 Dünya Kupası'ndan bu hafta (27 Nisan - 3 Mayıs) 26 karşılaşma TRT Spor ekranında olacak.
Program şu şekilde:
PAZARTESİ
10.30 Fransa - Güney Afrika
12.15 İtalya -Şili
16.00 Brezilya - İskoçya
23.00 İspanya -Nijerya
SALI
10.30 Hollanda - Güney Kore
12.15 Arjantin- Jamaika
16.00 Romanya - İngiltere
23.00 Almanya - Yugoslavya
ÇARŞAMBA
10.30 Fransa - Suudi Arabistan
12.15 Hollanda - Meksika
16.00 Brezilya - Norveç
23.00 Fransa - Danimarka
PERŞEMBE
10.30 İspanya-Bulgaristan
12.15 İtalya-Kamerun
16.00 Nijerya -Danimarka
23.00 Arjantin- İngiltere
CUMA
10.30 İtalya- Norveç
12.15 Almanya - Meksika
16.00 Brezilya - Danimarka
23.00 İtalya - Fransa
CUMARTESİ
14.00 Almanya-Hırvatistan
16.00 Hollanda-Arjantin
21.00 Brezilya- Hollanda
PAZAR
14.00 Fransa Hırvatistan
16.00 Hollanda-Hırvatistan
21.00 Brezilya-Fransa