Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Gaatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Gaatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

1 saat önce

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Süper Lig: Gaatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Kruse, ceza sahası içindeki Tolga Ciğerci'yi gördü. Bu futbolcunun plase vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.


18. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Vedat, uzaktan sert vurdu ancak Muslera bu pozisyonda topa sahip oldu.


22. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel'in pasında ceza sahası dışından Lemina'nın vuruşunda kaleci Altay son anda topu kornere gönderdi.


29. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Falcao, yine bu oyuncuya pasını aktardı. Lemina'nın şutunda kaleci Altay topu kornere gönderdi.


33. dakikada Feghouli'nin pasında Lemina, topuğuyla ceza sahası içine giren Nagatomo'yu gördü. Rakibinden sıyrılan Japon futbolcunun kayarak vuruşunda Altay gole izin vermedi.


41. dakikada Ozan Tufan'ın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Vedat, topuğuyla Tolga'yı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla auta gitti.


Stat: Türk Telekom


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Nzonzi xxx, Lemina xxx, Feghouli xx, Belhanda xx, Babel xx, Falcao xx


Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Adem, Selçuk, Donk, Ömer, Jimmy Durmaz, Emre Mor


Teknik Sorumlu: Levent Şahin


Fenerbahçe: Altay xxx, Isla xx, Zanka xx, Jailson xx, Dirar xx, Gustavo xxx, Emre xx, Ozan xx, Kruse xx, Tolga xx, Vedat xx


Yedekler: Harun, Hasan Ali, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Sadık, Zajc, Deniz, Alper, Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:55 Kaynak: İHA
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