Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Gaatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Gaatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

29 dakika önce

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.

Süper Lig: Gaatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. 90 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada kazanılan korner atışında Emre, müsait durumdaki Kruse'ye çıkardı. Rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren Alman futbolcunun şutunda top yandan auta gitti.


63. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Kruse'nin soldan yaptığı ortada savunmaya çarpan top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten dışarı çıktı.


84. dakikada Kruse'nin düşürülmesiyle kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu'nun direkt kaleye gönderdi ancak top yandan auta çıktı.


90+5. dakikada Vedat'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Kruse, Muslera'nın üzerinden kafa vuruşunu yaptı ancak Mariano gole engel oldu.


Stat: Türk Telekom


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Nzonzi xxx, Lemina xx (Ömer dk. 59 xx), Feghouli x (Emre Mor dk. 68 x), Belhanda x, Babel xx, Falcao x (Adem dk. 90+3 ?)


Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Selçuk, Donk, Jimmy Durmaz


Teknik Sorumlu: Levent Şahin


Fenerbahçe: Altay xxx, Isla xx (Deniz dk. 46 xx, Tolgay dk. 90+2 ?), Zanka xxx, Jailson xxx, Dirar xx, Gustavo xxx, Emre xx, Ozan xxx, Kruse xx, Tolga xx (Hasan Ali dk. 90+6 ?), Vedat xx


Yedekler: Harun, Mevlüt, Serdar, Sadık, Zajc, Alper, Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Sarı kartlar: Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Marcao, Mariano (Galatasaray) - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
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