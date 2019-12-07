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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:20 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL
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