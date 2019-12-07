Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Galatasaray: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor Süper Lig: Galatasaray: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Galatasaray: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Galatasaray: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:20 Kaynak: İHA
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