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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 07:23 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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