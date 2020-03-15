Süper Lig: Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

İ Süper Lig'in 26. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Donk'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Onyekuru'nun çaprazdan yaptığı vuruşta Gökhan Gönül'e çarpan top kornere çıktı.

17. dakikada sağ taraftan Seri'nin kullandığı korner vuruşunda Donk'un kafa vuruşu üstten ata çıktı.

30. dakikada Gökhan Gönül'ün uzaklaştırmak isteği topa Saracchi ayak koyunca meşin yuvarlak Falcao'da kaldı. Kolombiyalı oyuncunun pasında Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Karius topu kontrol etti.

32. dakikada Caner'in sol kanattan ortasında savunmadan önce Atiba ayağını koydu. Ancak top az farkla auta çıktı.

45+2. dakikada Seri'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

50. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Radamel Falcao'nun kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

55. dakikada Galatasaray savunmasının yaptığı hatada topu alan Burak Yılmaz'ın ortasında arka direkte N'Koudou'nun şutunda Muslera, gole izin vermedi.

73. dakikada Seri'nin kullandığı kornerde Karius'tan seken topu Lemina tamamladı. Karius'un yine müdahale ettiği topu bu sefer Feghouli kale önünde tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78. dakikada Marcao'nun ara pasında Ömer Bayram'ın sol çaprazdan sert şutunu Karius çeldi. Dönen topla buluşan Feghouli'nin yerden şutu ise az farkla yandan auta çıktı.

86. dakikada Caner Erkin'in kullandığı korner atışında Atiba'nın dokunduğu top, Muslera'nın elinde kaldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İsmail Şencan xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Donk xx, Marcao xx, Saracchi xx, Lemina xxx, Seri xx, Belhanda x (Ömer Bayram dk. 46 xx), Feghouli xx, Onyekuru xx (Emre Akbaba dk. 87 ?), Falcao xx (Andone dk. 90+1 ?)

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx (Lens dk. 63 x), Vida xx, Ruiz xx, Caner xx, Elneny xx, Atiba xxx, Boyd x, N'Koudou xx (Diaby dk. 90+1 ?), Boateng xx (Adem Ljajic dk. 67 x), Burak Yılmaz xx

Yedekler: Utku, Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Necip, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sarı kartlar: Mariano (Galatasaray), Lens, Burak Yılmaz, Çağdaş Atan (Antrenör) (Beşiktaş)

(İHA)