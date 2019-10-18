Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Galatasaray: 0 - DG.Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor Süper Lig: Galatasaray: 0 - DG.Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig: Galatasaray: 0 - DG.Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)

20 dakika önce

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında DG.Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: Galatasaray: 0 - DG.Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında DG. Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Galatasaray, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:50 Kaynak: İHA
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