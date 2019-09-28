Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

38 dakika önce

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:22 Kaynak: İHA
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