Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç devam ediyor)
57 dakika önce
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:57 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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