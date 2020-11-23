Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

23.11.2020 20:25
Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşılıyor.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşılıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Aaron Lennon'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Campanharo'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden dışarı gitti.

10. dakikada Donk'un uzun pasında defansın arkasına sarkan Emre Akbaba'nın ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Lung meşin yuvarlağı kurtardı.

11. dakikada Linnes'in sağ taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Sofiane Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'ta kaldı.

15. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulunan Emre Akbaba'nın sol taraftan vuruşunda meşin yuvarlak defansın da müdahalesiyle kornere gitti.

19. dakikada Emre Kılınç'ın orta sahanın sağında kullandığı serbest vuruşta arka direkte Mbaye Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

21. dakikada Emre Kılınç'ın ceza saha dışının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta ark direkte Ryan Donk'un kafa vuruşunda direkten dönen top savunmaya çarparak kornere gitti.

39. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Sofiane Feghouli'nin çaprazdan vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+3. dakikada Martin Linnes'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Mbaye Diagne'nin yerden vuruşunda kaleci Lung topu çıkardı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Turgut Doman xx, İsmail Şencan xx, Süleyman Özay xx

Galatasaray: Fatih Öztürk xx, Martin Linnes xx, Ryan Donk xx, Marcao xx, Marcelo Saracchi xx, Taylan Antalyalı xxx, Emre Akbaba xx, Sofiane Feghouli xx, Emre Kılınç xxx, Oğulcan Çağlayan xxx, Mbaye Diagne xx

Yedekler: Kerem Ersunar, Şener Özbayraklı, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol

Teknik Direktör: Fatih Terim

Kayserispor: Silviu Lung xxx, Zoran Kvrzic x, Sapunaru x, Dimitrios Kolovetsios x, Yasir Subaşı x (Aziz Eraltay dk. 43 ?), Attamah x, Campanharo x, Aaron Lennon x, Muğdat Çelik x, Manuel Fernandes x, Denis Alibec x

Yedekler: İsmail Çipe, Doğan Alemdar, Oğuzhan Çapar, Hasan Hüseyin Acar, Miguel Lopes, Emre Demir, İlhan Parlak, Adem Doğan, Yaw Ackah

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Sarı kartlar: Emre Akbaba (Galatasaray), Muğdat Çelik (Kayserispor)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Emre Akbaba, Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Son Dakika: Türk gemisindeki hukuk dışı aramayla ilgili AB, Almanya ve İtalya büyükelçilerine nota verildi Bülent Arınç'tan "AK Parti'den istifa edecek misiniz?" sorusuna net yanıt: Neden istifa edeyim? Eski Fenerbahçeli Max Kruse, gol attığı Köln maçında rekorun kıyısından döndü Galatasaray oyunu rakip kaleye yıktı! Art arda pozisyonlardan sonuç gelmedi İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar
G.Saray'a geçit vermeyen Lung, sakatlandı! Hüngür hüngür ağlayarak sahadan çıktı G.Saray'a geçit vermeyen Lung, sakatlandı! Hüngür hüngür ağlayarak sahadan çıktı         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 23 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6713 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6713 yeni vaka tespit edildi         
19:59
Biden'ın ilk bakanı netleşti! Antony Blinken dışişleri bakanı olacak Biden'ın ilk bakanı netleşti! Antony Blinken dışişleri bakanı olacak         
19:38
Koronavirüse yakalanan sanatçı Onur Akın, hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan sanatçı Onur Akın, hastaneye kaldırıldı         
19:23
Tartıştığı üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Canıma tak etmişti Tartıştığı üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Canıma tak etmişti         
18:46
Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum         
18:18
Ermenistan'dan yana tavır sergileyen Macron'dan tarihi Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır Ermenistan'dan yana tavır sergileyen Macron'dan tarihi Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır         
17:55
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak         
16:26
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın         
15:16
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 20:48:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei