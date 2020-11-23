Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

21. dakikada Emre Kılınç'ın ceza saha dışının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta ark direkte Ryan Donk 'un kafa vuruşunda direkten dönen top savunmaya çarparak kornere gitti.

15. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulunan Emre Akbaba'nın sol taraftan vuruşunda meşin yuvarlak defansın da müdahalesiyle kornere gitti.

10. dakikada Donk'un uzun pasında defansın arkasına sarkan Emre Akbaba 'nın ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Lung meşin yuvarlağı kurtardı.

6. dakikada Aaron Lennon 'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Campanharo'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden dışarı gitti.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşılıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

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