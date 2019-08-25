Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Galatasaray: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Haber

Süper Lig: Galatasaray: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

20 dakika önce

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Galatasaray: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Feghouli'nin yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Diagne'nin topukla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan döndü.


15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Feghouli'nin yaptığı ortada arka direkte Nagatomo kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan auta gitti.


33. dakikada sağ kanattan Emre'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Babel'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.


45+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Jevtovic'in doğrudan kaleye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


Stat: Türk Telekom


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama xx, Donk xx, Nagatomo xx, Nzonzi xxx, Seri xx, Babel xx, Emre Mor xx, Feghouli xxx, Diagne xx


Yedekler: Okan Kocuk, Şener, Ahmet, Adem, Selçuk, Linnes, Yunus, Ömer, Jimmy, Atalay Babacan


Teknik Direktör: Fatih Terim


Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Anicic xx, Ferhat Öztorun xx, Jevtovic xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Daci xx, Milosevic xx, Bajic xx


Yedekler: Mahmut, Mücahit Atalay, Selim, Mücahit Akçay, Ali Çamdalı, Faruk Miya, Alper Uludağ, Ali Yaşar, Opanasenko, Filipovic


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Sarı kart: Daci (Konyaspor) - İSTANBUL

Galatasaray, Konyaspor, Serkan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rizespor-Sivasspor maçı öncesi El Kabir tesislerde unutuldu!
Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor! Canlı anlatım Emine Bulut için maça siyah pankartla çıktılar Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 23:04:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Galatasaray: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]