Süper Lig: Galatasaray: 0 - Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
49 dakika önce
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:18 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL
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