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Süper Lig: Galatasaray: 0 - M.Başakşehir: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında M.Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:50 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında M. Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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