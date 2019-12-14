Süper Lig: Galatasaray: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Galatasaray: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Galatasaray: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.

Süper Lig: Galatasaray: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL

MKE Ankaragücü, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:17 Kaynak: İHA
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