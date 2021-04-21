Süper Lig: Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 55. dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 68. dakikada Taylan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Şener'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti. 76. dakikada sol çaprazdan Bakasetas'ın içeri çevirdiği topa Luyindama uzaklaştırmak için kafayı vurdu. Luyindama'dan dönen topla ceza yayı üzerinde sahip olan Ie'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1 80. dakikada sol taraftan Saracchi'nin ortasında penaltı noktası yakınında Emre Kılınç'ın gelişine sert şutunda kaleci Uğurcan topun sahibi oldu. 90+5. dakikada Ömer, ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta pasını ceza sahası içi sol çaprazındaki Marcao'ya aktardı. Marcao'nun ceza yayı üzerindeki Taylan'a verdiği pasta Taylan bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan'dan dönen topu kale önünde takip eden Emre Akbaba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1 Stat: Türk Telekom Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx Galatasaray: Muslera xx, Şener xx, Marcao xx, Luyindama xx, Saracchi xx, Taylan xx, Gedson xx (Emre Akbaba dk. 55 xxx), Emre Kılınç xx (Arda dk. 83 ?), Feghouli xx (Halil dk. 46 x), Kerem xx (Oğulcan dk. 75 x), Babel xx (Ömer Bayram dk. 83 ?) Yedekler: Okan, Etebo, Emre Taşdemir, Ozornwafor Teknik Direktör: Fatih Terim Trabzonspor: Uğurcan xx, Serkan Asan xx, Ie xxx, Vitor xx, Marlon xx, Berat xx, Baker xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx (Abdulkadir Ömür dk. 78 x), Bakasetas xx (Kamil Ahmet dk. 89 ?), Djaniny xx (Afobe dk. 89 ?) Yedekler: Erce, Hüseyin, Hosseini, Flavio, Atakan, Abdulkadir Parmak, Faruk Can Teknik Direktör: Abdullah Avcı Goller: Ie (dk. 76) (Trabzonspor), Emre Akbaba (dk. 90+6) (Galatasaray) Sarı kartlar: Ie, Bakasetas, Vitor (Trabzonspor), Marcao, Fatih Terim (Galatasaray) (Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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