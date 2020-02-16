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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
7 saat önce
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:32 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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