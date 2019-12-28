Süper Lig: Galatasaray: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Galatasaray: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

Antalyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:23 Kaynak: İHA
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