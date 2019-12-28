Son Dakika › Spor › Süper Lig: Galatasaray: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:23 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
Son Dakika Rıdvan Dilmen, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın G.Saray'la anlaştığını söyledi Fatih Terim, Arda Turan'a yeşil ışık yaktı: Futbolu burada bırakmalı Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı