Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar ilk yarıyı Belhanda'nın penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



3. dakikada Nagatomo sol kanattan son çizgiye inerek ortaladı, savunmadan seken topa Mariano vurdu ancak defansa çarpan top kornere çıktı.



5. dakikada Mariano'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği topu Adem Büyük kafayla filelere gönderdi ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu bildirilince gol geçerlilik kazanmadı.



19. dakikada Seri'nin ceza sahasına gönderdiği topta Mariano bekletmeden içeriye ortaladı. Bu pozisyonda top N'Sakala'nın eline çarpınca Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.



20. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Belhanda, yaptığı plase vuruşla Galatasaray'ı öne geçiren isim oldu. 1-0



40. dakikada Nagatomo'nun ceza sahasına ortasında topla buluşan Ömer Bayram, penaltı noktasına çevirdi. Kale sahası önünde Lemina'nın çektiği şutta Marafona gole izin vermezken, top kornere gitti.



41. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı korner atışında savunmadan seken topu ceza sahası dışında alan Belhanda çok sert vurdu, kaleci Marafona topu kornere gönderdi.



45+2. dakikada Junior Fernandes'in ara pasında topla buluşan Efecan ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.



Stat: Türk Telekom



Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx



Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Donk xxx, Marcao xx, Nagatomo xxx, Seri xx, Nzonzi xxx, Belhanda xxx, Lemina xx, Ömer Bayram xxx, Adem Büyük xx



Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk, Falcao, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan, Emre Mor



Teknik Direktör: Fatih Terim



Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Baiano xx, Welinton xx, Caulker xx, N'Sakala xx, Ceyhun x, Siopis x, Efecan xx, Bakasetas x, Junior Fernandes xx, Bammou x



Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Salih Uçan, Onur Bulut, Umut Güneş, Tzavellas, Musa Çağıran, Veysel Karani Ünal, Hamza Özdemir



Teknik Direktör: Erol Bulut



Gol: Belhanda (dk. 20) (Galatasaray)



Sarı kart: Siopis (Aytemiz Alanyaspor) - İSTANBUL