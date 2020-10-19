Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

19.10.2020 20:57
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada sağ taraftan Juanfran'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı.

15. dakikada Babel'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın son çizgiye inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan kornere gitti.

33. dakikada ceza sahası içinde Moubandje topa elle müdahale etti. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu pozisyon sonrasında penaltıyı işaret etti.

34. dakikada Falcao'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

43. dakikada ceza sahası dışından Babacar'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

45+2. dakikada Etebo'nun ceza yayı önünde Salih Uçan'a arkadan yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Etebo, ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mustafa Savranlar xx

Galatasaray: Fatih xx, Linnes xx, Marcao xx, Luyindama xx, Sarracchi xx, Etebo x, Taylan xx, Emre Akbaba xx, Babel xx, Emre Kılınç xx, Falcao xxx

Yedekler: Okan, Şener, Belhanda, Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Arda, Feghouli, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Caulker xx, Tzavellas xx, Moubandje xx, Siopis xx, Salih Uçan xx, Babacar xxx, Davidson xx, Bakasetas xx, Barreiro xx

Yedekler: Ufuk, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Ceyhun, Mustafa Pektemek, Hasan Ayaroğlu, Berkan Kutlu, Efekan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Falcao (dk. 34) (Galatasaray), Babacar (dk. 43) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Etebo (dk. 45+2) (Galatasaray)

Sarı kart: Marcao (Galatasaray)

(İHA)

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Fatih, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Tek gözlü köpekbalığı, görenleri şaşkına çevirdi Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı "Türk burgeri değil Yunan burgeri satacağız" diyen Suudi şirket, Türkiye'de sektör lideri çıktı Son Dakika: Türkiye'de 19 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 75 can kaybı, 1958 yeni vaka tespit edildi Motosikletli iki şahsın, müteahhide silahlı saldırıda bulunduğu anlar kameraya yansıdı Prof. Ceyhan'dan şehirler arası seyahat uyarısı: Devletin araya girmesi lazım SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı
Rakibinin hayat kadını dediği güzel dövüşçü Loureda'ya Hollywood'dan teklif yağıyor Rakibinin hayat kadını dediği güzel dövüşçü Loureda'ya Hollywood'dan teklif yağıyor         
20:53
Koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni türüne rastlandı Koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni türüne rastlandı         
19:46
ABD'de anketlere göre Biden, Trump'a 8 puan fark atacak ABD'de anketlere göre Biden, Trump'a 8 puan fark atacak         
19:25
HDP'li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelere hakaret etti: Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi HDP'li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelere hakaret etti: Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi         
19:17
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
Türk Telekom'da bir gol daha! Muhteşem şut sonrası top ikinci kez ağlarla buluştu Türk Telekom'da bir gol daha! Muhteşem şut sonrası top ikinci kez ağlarla buluştu         
18:48
Eski F.Bahçeli Kruse, nargile içip kumar oynadığı görüntüleri Almanya'da gündem oldu Eski F.Bahçeli Kruse, nargile içip kumar oynadığı görüntüleri Almanya'da gündem oldu         
17:59
Sıla ve Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü Sıla ve Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü         
17:02
Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı         
15:29
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı         
15:06
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 21:22:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei