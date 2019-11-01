Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Galatasaray: 1 - Ç.Rizespor: 0 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor Süper Lig: Galatasaray: 1 - Ç.Rizespor: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Ç.Rizespor: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Ç.Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Ç.Rizespor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Ç.Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:48 Kaynak: İHA
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