Süper Lig: Galatasaray: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Denizlispor'u ağırlıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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