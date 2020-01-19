Süper Lig: Galatasaray: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Galatasaray: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Denizlispor'u ağırlıyor.

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Denizlispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


9. dakikada sol kanattan Ömer'in yaptığı ortada arka direkte Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.


17. dakikada ceza yayı önünden Emre Akbaba'nın verdiği ara pas ile ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Falcao'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Stachowiak'ta kaldı.


22. dakikada sol taraftan Ömer Bayram yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Falcao'nun vuruşunda kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı kontrol etti.


26. dakikada sol taraftan Sarrachi'nin ortasında ön direkte Emre Akbaba'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Gol yan hakemin ofsayt kararı ile iptal edilirken, müsabakanın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'a danışarak golün geçerli olduğuna karar verdi. 1-0


Stat: Türk Telekom


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx


Galatasaray: Muslera xx, Linnes xxx, Donk xx, Marcao xx, Sarrachi xxx, Seri xx, Lemina xxx, Feghouli xx, Ömer Bayram xxx, Emre Akbaba xxx, Falcao x


Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Adem, Selçuk, Belhanda, Mariano, Sekidika, Taylan, Emre Mor


Teknik Direktör: Fatih Terim


Denizlispor: Stachowiak xx, Zeki xx, Mustafa xx, Oğuz Yılmaz xx, Lopes xx, Murawski xx, Onazi xx, Sacko xx, Olcay xx, Aissati xx, Rodallega xx


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammet Özkal, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahintürk, Asım Aksungur, Estupinan, Recep Niyaz, Alihan Alkan


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Gol: Emre Akbaba (dk. 26) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Marcao (Galatasaray), Onazi, Murawski (Denizlispor) - İSTANBUL

Emre Akbaba, Denizlispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:53 Kaynak: İHA
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