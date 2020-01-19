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Süper Lig: Galatasaray: 1 - Denizlispor: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Denizlispor'u konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:36 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Denizlispor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk 30 dakika sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
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