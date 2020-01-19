Süper Lig: Galatasaray: 1 - Denizlispor: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Denizlispor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Denizlispor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk 30 dakika sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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