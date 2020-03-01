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Süper Lig: Galatasaray: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:16 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
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