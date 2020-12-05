İlk yarı tek golle bitti

37. dakikada sağ taraftan Oğulcan'ın yaptığı ortada arka direkte Emre Taşdemir topla buluştu. Topu kontrol edemeyen Emre'nin son çizgide yaşanan karambolde yaptığı vuruş kaleci Munir'den dönüp kendisine çarparak auta gitti.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray , sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Bakan Koca'dan İstanbul'a bir iyi, bir kötü haber: Vaka sayısında yüzde 25 düşüş var, hastane ve yoğun bakımlar halen dolu