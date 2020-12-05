İlk yarı tek golle bitti - Son Dakika

İlk yarı tek golle bitti

05.12.2020 19:57
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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Taylan'ın ara pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Emre Akbaba'nın kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

25. dakikada Feghouli'nin ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Diagne'nin kaleye sokularak sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada sağ çaprazdan Feghouli'nin ortaya havalandırdığı topu arka direkte kontrol eden Diagne'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

37. dakikada sağ taraftan Oğulcan'ın yaptığı ortada arka direkte Emre Taşdemir topla buluştu. Topu kontrol edemeyen Emre'nin son çizgide yaşanan karambolde yaptığı vuruş kaleci Munir'den dönüp kendisine çarparak auta gitti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Kemal Yılmaz xx, Abdullah Bora Özkara xx

Galatasaray: Fatih xx, Linnes xx, Donk xx, Marcao xx, Emre Taşdemir xx, Taylan xx, Oğulcan xx, Emre Akbaba xx, Emre Kılınç xx, Feghouli xx, Diagne xxx

Yedekler: Okan, Şener, Belhanda, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer, Luyindama, Arda, Sekidika, Ali Yavuz

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hatayspor: Munir xx, Burak Çamoğlu xx, Yusuf Abdioğlu xx, Pablo xx, Popov xx, Sackey xx, Traore xx, Aabid xx, Selim Ilgaz xx, Akintola xx, Diouf xx

Yedekler: Yavuz Boyar, Akın Alkan, Soner Örnek, Billong, Barbosa, Gökhan Karadeniz, Abdurrahman Canlı, Boupendza

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Diagne (dk. 32) (Galatasaray)

Sarı kart: Diagne (Galatasaray)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İlk yarı tek golle bitti
İlk yarı tek golle bitti
İlk yarı tek golle bitti
İlk yarı tek golle bitti
İlk yarı tek golle bitti
İlk yarı tek golle bitti
İlk yarı tek golle bitti
İlk yarı tek golle bitti
İlk yarı tek golle bitti
İlk yarı tek golle bitti
İlk yarı tek golle bitti
İlk yarı tek golle bitti
İlk yarı tek golle bitti
İlk yarı tek golle bitti
İlk yarı tek golle bitti
İlk yarı tek golle bitti
İlk yarı tek golle bitti

Spor Toto Süper Lig, Mbaye Diagne, Galatasaray, Hatayspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İlk yarı tek golle bitti - Son Dakika Spor


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