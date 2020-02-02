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Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:16 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
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