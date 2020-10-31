Süper Lig: Galatasaray: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların, 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada gelişen Ankaragücü kontratağında Diousse uzun pasını sağ kantta bulunan Lobjanidze'ye aktardı ve ters koşu ile ceza alanına sarktı. Lobjanidze'den tekrar pası alan Diousse'nin ceza sahası içinden sert şutu az farkla auta çıktı.
23. dakikada Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta Ömer Bayram'ın direkt kaleye çektiği şut yan ağlarda kaldı.
36. dakikada Emre Güral'ın pasında Lobjanidze'nin ceza alanı işinden çektiği şutu kaleci Okan kornere çeldi.
45+2. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi, rakibinden sıyrılarak ceza alanına girdi ve pasını Babel'e çıkardı. Babel, penaltı noktasının hemen önünden yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Şansalan xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Galatasaray: Okan xx, Omar Elabdellaoui x, Luyindama x, Marcao x, Saracchi xx, Taylan x, Etobo x, Ömer Bayram xx, Emre Kılınç xx, Babel xx, Diagne x
Yedekler: Fatih Öztürk, Şener, Donk, Oğulcan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Arda Turan, Sekidika, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Ankaragücü: Friedrich xx, Sarlija xx, Pazdan xx, Erdi Dikmen xx, Atila Turan x, El Hadji Diousse x, Atakan Çankaya x, Lobjanidze xx, Emre Güral x, Jonathan Bolingi x, Borven x
Yedekler: Mert Topuz, Furkan Bekleviç, Luka Adzic, Orkan Çınar, Berke Gürbüz, Mücahit Akçay, Daniel Lukasik, Voca, Yusuf Göktaş, Anıl Dikmen
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gol: Babel (dk. 45+1) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Emre Güral, Diousse (Ankaragücü)
(İHA)
- Kaynak: İHA
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