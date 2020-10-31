Süper Lig: Galatasaray: 1 MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada kaleci Okan, Emre Güral'ın baskısı sonrası pas hatası yaptı. Topu kazanan Lobjanidze, kaleyi cepheden gören yerden şutu auta çıktı.
58. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Lobjanidze, ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
60. dakikada Arda Turan'ın topuk pasında topun sahibi olan Ömer Bayram'ın ceza yayı üzerinden bekletmeden çektiği şut, Pazdan'a çarparak son anda kornere çıktı.
82. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Arda'nın içeriye pasında bomboş durumda Feghouli'nin vuruşunda Atakan araya girerek mutlak bir golü önledi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Şansalan xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Galatasaray: Okan xx, Omar Elabdellaoui x, Luyindama x, Marcao x (Donk dk. 75 x), Saracchi xx (Emre Taşdemir dk. 56 x), Taylan x, Etobo x, Ömer Bayram xx (Feghouli dk. 76 x), Emre Kılınç xx (Emre Akbaba dk. 89 ?), Babel xx, Diagne x (Arda Turan dk. 56 x)
Yedekler: Fatih Öztürk, Şener, Oğulcan, Kerem Aktürkoğlu, Sekidika
Teknik Direktör: Fatih Terim
Ankaragücü: Friedrich xx, Sarlija xx (Voka dk. 79 x), Pazdan xx, Erdi Dikmen xx, Atila Turan x, El Hadji Diousse x (Berke Gürbüz dk. 85 ?), Atakan Çankaya x, Lobjanidze xx (Orkan Çınar dk. 80 ?), Emre Güral x (Luka Adzic dk. 70 x), Jonathan Bolingi x, Börven x
Yedekler: Mert Topuz, Furkan Bekleviç, Mücahit Akçay, Daniel Lukasik, Yusuf Göktaş, Anıl Dikmen
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gol: Babel (dk. 45+1) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Emre Güral, Diousse, Pazdan (Ankaragücü), Emre Taşdemir (Galatasaray) - İSTANBUL
- Kaynak: İHA
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