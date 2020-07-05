Süper Lig: Galatasaray: 1 Trabzonspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Galatasaray: 1 Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Beşiktaş'a N'Sakala sitemi: Aklını çeldiler
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada ceza sahası dışından Emre Akbaba'nın uzaktan vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.


53. dakikada Ndiaye'nin ceza yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Okan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.


60. dakikada Taylan'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Emre'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.


70. dakikada sağ kanattan Sosa'nın ortasında arka direkte topla buluşan Novak'ın Sekidika'nın üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2


74. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ceza alanına gönderdiği ortasında da Costa'nın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.


90+4. dakikada Hüseyin Türkmen'in, Taylan Antalyalı'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Seri topu ağlara gönderdi. 1-2


90+5. dakikada Ekuban'ın ceza sahası içine yerden ortasında Sörloth meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3


Stat: Türk Telekom


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Galatasaray: Okan Kocuk x, Mariano x (Martin Linnes dk. 46), Ryan Donk x, Marcao x, Marcelo Saracchi x (Şener Özbayraklı dk. 77 x), Jean Michael Seri x, Taylan Antalyalı x, Sofiane Feghouli ?, Ömer Bayram x (Jesse Sekidika dk. 46 x), Younes Belhanda x (Emin Bayram dk. 77 x), Emre Akbaba x (Yunus Akgün dk. 83 x)


Yedekler: Berk Balaban, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz


Teknik Direktör: Fatih Terim


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet xx (Serkan dk. 71 x), Hüseyin Türkmen xx, da Costa xx, Novak xxx, Abdulkadir Parmak xxx (Doğan dk. 77 x), Badou Ndiaye xx (Guilherme dk. 71 x), Sosa xxx (Nwakaeme dk. 86 ?), Abdülkadir Ömür xx, Ekuban xx (Bilal dk. 86 ?), Alexander Sörloth xx


Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Messias, Abdurrahim, Koray


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Goller: Seri (dk. 90+4 pen.) (Galatasaray), Sosa (dk. 41 pen.), Novak (dk. 70), Sörloth (dk. 90+5) (Trabzonspor)


Kırmızı kart: Sofiane Feghouli (dk. 32) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Saracchi, Donk (Galatasaray), da Costa, Alexander Sörloth (Trabzonspor) - İSTANBUL

Emre Akbaba, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 23:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Galatasaray: 1 Trabzonspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:38 Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
00:13
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
23:41
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
23:11
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
20:24
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 05:33:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Galatasaray: 1 Trabzonspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]