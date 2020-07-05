Süper Lig: Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Sarı kartlar: Saracchi, Donk (Galatasaray), da Costa, Alexander Sörloth (Trabzonspor)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet xx (Serkan dk. 71 x), Hüseyin Türkmen xx, da Costa xx, Novak xxx, Abdulkadir Parmak xxx (Doğan dk. 77 x), Badou Ndiaye xx (Guilherme dk. 71 x), Sosa xxx (Nwakaeme dk. 86 ?), Abdülkadir Ömür xx, Ekuban xx (Bilal dk. 86 ?), Alexander Sörloth xx

90+4. dakikada Hüseyin Türkmen 'in, Taylan Antalyalı'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Seri topu ağlara gönderdi. 1-2

74. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ceza alanına gönderdiği ortasında da Costa'nın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

70. dakikada sağ kanattan Sosa'nın ortasında arka direkte topla buluşan Novak'ın Sekidika'nın üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

53. dakikada Ndiaye'nin ceza yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Okan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

48. dakikada ceza sahası dışından Emre Akbaba'nın uzaktan vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.

40. dakikada Donk'un ceza sahası içinde Sörloth'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Cünent Çakır, VAR'da tekrar pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi.

32. dakikada Feghouli'nin da Costa'ya yaptığı müdahalede VAR'a giden hakem Cüneyt Çakır , pozisyonu izledikten sonra Feghouli'ye kırmızı kart gösterdi.

10. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla bulunan Emre Akbaba 'nın pasını yine Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun penaltı noktası üstünden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

7. dakikada Ndiaye'nin ceza yayından vuruşunda Donk'tan seken topu alan Ekuban'ın ceza sahası içi sol tarafından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

Trabzonspor , Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray 'ı 3-1 mağlup etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı

Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti

65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü

Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım

Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı

Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti

Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla

Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var