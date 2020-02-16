Süper Lig: Galatasaray: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

38. dakikada sol kanatta topla buluşan Onyekuru son çizgiye inerek ceza sahası içindeki Emre Akbaba 'ya çevirdi. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top kaleyi bulmadı.

9. dakikada Malatya savunmasının hatasında topu kapan Onyekuru ceza sahası içine girip pasını verdi. Defanstan seken top yine Onyekuru'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.

1. dakikada Walter'ın araya girdiği top Gökhan Töre 'de kaldı. Bu futbolcu meşin yuvarlakla buluşur buluşmaz ceza sahası dışından sert vurdu ancak Muslera topu kornere gönderdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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