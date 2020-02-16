Süper Lig: Galatasaray: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

87. dakikada sol kanatta rakibinden kaptığı topla hareketlenen Onyekuru, ceza sahası önündeki Falcao 'ya pasını verdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Farnolle gole izin vermedi.

83. dakikada Bifouma'nın soldan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Ömer Bayram ters bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak direğin dibinden kornere çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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