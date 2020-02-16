Süper Lig: Galatasaray: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Galatasaray: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

7 saat önce

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, 45. dakikada Adem'in penaltıdan attığı golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Onyekuru'nun pasında Feghouli bekletmeden pasını Adem'e aktardı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.


64. dakikada Ömer'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Donk'un kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Adem Büyük tamamlamak istedi nacak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.


68. dakikada Robin Yalçın'ın pasında son çizgiye inen Bifouma, müsait pozisyondaki Umut Bulut'u gördü. Bu futbolcunun şutunda Marcao son anda araya girerek kornere gönderdi.


77. dakikada gelişen Malatyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Karim Hafez yerden gönderdi. Bifouma'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.


83. dakikada Bifouma'nın soldan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Ömer Bayram ters bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak direğin dibinden kornere çıktı.


84. dakikada Muslera'nın uzun yasında topla buluşan Emre Akbaba, savunmanın arkasına gönderdi. Bu noktada topla buluşan Onyekuru'nun şutunda top az farkla dışarı gitti.


87. dakikada sol kanatta rakibinden kaptığı topla hareketlenen Onyekuru, ceza sahası önündeki Falcao'ya pasını verdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Farnolle gole izin vermedi.


Stat: Türk Telekom


Hakemler: Alper Ulusoy xx, Ali Saygın Ögel xx, İsmail Şencan xx


Galatasaray: Muslera xxx, Şener x (Linnes dk. 46 xxx), Marcao xx, Donk xx, Ömer Bayram xx, Seri xx, Lemina xxx (Ahmet Çalık dk. 90 ?), Feghouli xx, Emre Akbaba xxx, Onyekuru xxx, Adem Büyük xxx (Falcao dk. 81 ?)


Yedekler: Okan, Selçuk İnan, Belhanda, Andone, Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı


Teknik Direktör: Fatih Terim


Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Hadebe xx, Karim Hafez xx, Walter xx (Erkan dk. 90 ?), Robin Yalçın xx, Gökhan Töre xx (Kjartansson dk. 46 xx), Acquah xx (Donald dk. 71 xx), Bifouma x, Umut Bulut x


Yedekler: Ufuk, Murat, Ahmet, Chaaleli, Yiğithan, Ndayishimiye, Özer


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Gol: Adem Büyük (dk. 45 pen.) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Acquah, Gökhan Töre, Robin Yalçın (Yeni Malatyaspor), Feghouli, Marcao (Galatasaray) - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:07 Kaynak: İHA
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