Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

08.05.2021 21:32
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Gedson'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Babel topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya kalan Babel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

15. dakikada sağ çaprazdan Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Larin'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

38. dakikada Donk'un ceza sahası içinde Atiba'ya yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır, VAR'da izleyerek penaltı olarak değerlendirdi.

42. dakikada Ghezzal'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti. 1-1

44. dakikada ceza sahası içinde Atiba'nın Falcao'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Cüneyt Çakır, beyaz noktayı gösterdi.

45+1. dakikada Falcao'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluştu. 2-1

45+5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Falcao'nun direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Donk xx, Marcao xx, Sarracchi xx, Taylan Antalyalı xx, Gedson Fernandes xx, Emre Akbaba xx, Babel xxx, Onyekuru xx, Falcao xxx

Yedekler: Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Luyindama, Mustafa Muhammed, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Wellinton xx, Vida xx, N'sakala xx, Josef xx, Atiba xx, Ljajic xx, Ghezzal xxx, Larin xx, Gökhan Töre xx

Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Montero, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Babel (dk. 11), Falcao (dk. 45+1 pen.) (Galatasaray), Ghezzal (dk. 42 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Babel, Marcao, Donk (Galatasaray) Josef, N'sakala, Atiba (Beşiktaş) - İSTANBUL

Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Şirin, Galatasaray, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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