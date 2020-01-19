Süper Lig: Galatasaray: 2 - Denizlispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza yayı önü sol tarafında topla buluşan Seri'nin şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

57. dakikada Seri'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Falcao'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

64. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde kale önünde Muhammet Özkal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

67. dakikada ceza sahası içerisinden Olcay'ın havalandırdığı topla buluşan Sedat'ın vuruşunu Muslere kornere çeldi.

69. dakikada sol taraftan Sarrachi'nin ortasında kale önünde Feghouli'nin gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

71. dakikada Rodallega'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Sedat'ın içeri sokularak dar açıdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

78. dakikada Seri'nin pasında ceza yayı yanında topla buluşan Falcao'nun düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Denizlispor savunmasına çarparak kornere gitti.

85. dakikada Seri'nin pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Taylan'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Donk xx, Marcao xx, Sarrachi xx, Seri xx, Lemina xx, Feghouli xx, Ömer Bayram xxx (Sekidika dk. 86 ?), Emre Akbaba xxx (Taylan Antalyalı dk. 76 x), Falcao xx (Adem dk. 90+3 ?)

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Selçuk, Belhanda, Mariano, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Denizlispor: Stachowiak xx, Zeki xx, Mustafa xx (Muhammet Özkal dk. 59 xx), Oğuz Yılmaz xx, Lopes xx, Murawski xx, Onazi xx (Sedat Şahintürk dk. 64 x), Sacko xx, Olcay xx (Estupinan dk. 77 x), Aissati xx, Rodallega xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Asım Aksungur, Recep Niyaz, Alihan Alkan

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Emre Akbaba (dk. 26), Falcao (dk. 57) (Galatasaray), Muhammet Özkal (dk. 64) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Marcao (Galatasaray), Onazi, Murawski, Rodallega, Sacko (Denizlispor) - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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