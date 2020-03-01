Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

14 dakika önce

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Mairano'nun sağ kanattan yaptığı ortada Gençlerbirliği savunmasından Ramos ters bir vuruş yaptı, top az farkla kornere çıktı.


3. dakikada kazanılan korner atışında Ömer Bayram arka direğe ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Donk kafa vuruşuyla topu filelere gönderen isim oldu. 1-0


27. dakikada Galatasaray etkili geldi. Onyekuru'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Mariano, kale sahası içindeki Saracchi'ye gönderdi. Bu futbolcu net pozisyonda topa yetişemedi.


33. Feghouli'nin uzun pasında hareketlenen Mariano sağ kanatta topla buluştu ve savunmanın arkasına gönderdi. Bu noktada müsait pozisyondaki Falcao düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0


Stat: Türk Telekom


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Marcao xxx, Donk xxx, Saracchi xx, Seri xxx, Ömer xxx, Feghouli xxx, Onyekuru xxx, Taylan xx, Falcao xxx


Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Linnes, Emre Akbaba, Andone, Sekidika, Emin Bayram


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Ahmet Oğuz x, Ramos x, Toure x, Halil İbrahim x, Berat x, Baiano xx, Sessegnon x, Candeias xx, Yasin x, Sio xx


Yedekler: Ertaç Özbir, Bjarsmyr, Nadir, Beijnen, Rahmetullah, Seuntjens, Soner Dimken, Diallo, Ömer Tatlısu, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Donk (dk. 3), Falcao (dk. 33) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Yasin, Baiano, Sio (Gençlerbirliği), Donk (Galatasaray) - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Galatasaray, Falcao, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:57 Kaynak: İHA
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