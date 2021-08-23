Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

59. dakikada sağ tarafta topu alan Boey'in ceza sahası içi arka direğe açtığı ortada Diagne'nin gelişine vuruşunda kaleci Munir topu iki hamlede kontrol etti.

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