Süper Lig: Galatasaray: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekip, Adem Büyük ve Donk'un golleriyle 2-0'lık üstünlük yakaladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



5. dakikada gelişen Galatasaray atağında Mariano sağ kanattan kale sahası içine doğru ortaladı. Bu noktada savunmadan önce topa hamle yapan Adem Büyük takımını öne geçirdi. 1-0



17. dakikada Linnes'in soldan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Feghouli kafayla indirdi. Ömer Bayram'ın sert şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.



20. dakikada Mariano'nun pasında topla buluşan Feghouli, savunmanın arkasına sarkan Adem'i gördü. Bu futbolcunun kale sahasına çevirdiği topta Kayserispor defansı son anda araya girip topu kornere gönderdi.



21. dakikada Galatasaray korneri paslı kullandı. Ömer Bayram'ın sağdan yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Donk, göğsüyle düzeltip vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 2-0



34. dakikada Miguel Lopes'in sağdan yaptığı ortada ön direğe koşan Mesanovic bekletmeden vurdu ancak Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.



38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli, penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu pozisyonda Emre Akbaba'nın gelişine şutunda top auta çıktı.



Stat: Türk Telekom



Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Tarık Ongun xx



Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Donk xxx, Marcao xxx, Linnes xx, Seri xxx, Belhanda xx, Feghouli xxx, Ömer Bayram xxx, Emre Akbaba xxx, Adem Büyük xxx



Yedekler: Okan, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Işık Kaan, Şener, Selçuk İnan, Taylan, Jimmy Durmaz, Sekidika, Onyekuru



Teknik Direktör: Fatih Terim



Kayserispor: İsmail Çipe xx, Miguel Lopes x, Diego x, Uzodimma x, Emre Taşdemir x, Djedje x, Ben Rienstra x, Situm x, Henrique x, Campanharo x, Mesanovic x



Yedekler: Doğan, Oğuzhan Çapar, Mert Kula, Sapunaru, Yasir Subaşı, Aksel Aktaş, Enver Cenk Şahin, Emre Demir, Ömer Uzun, Kravets



Teknik Direktör: Robert Prosinecki



Goller: Adem Büyük (dk. 5), Donk (dk. 21) (Galatasaray) - İSTANBUL