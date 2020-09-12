Galatasaray 3 golle başladı - Son Dakika

Galatasaray 3 golle başladı

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kubilay'a çarptı. Hakem Bahattin Şimşek, bu pozisyonu VAR'ın uyarısıyla yeniden izleyerek, penaltı noktasını gösterdi.

8. dakikada Falcao'nun kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

15. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Belhanda'nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

18. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Fatih kornere çeldi.

24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Günay iki hamlede kontrol etti.

28. dakikada Falcao'nun ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

32. dakikada Kenan'ın ara pasında Djolobodji ceza sahası içerisinde kaleci Fatih ile karşı karşıya kaldı. Djilobodji'nin kaleci Fatih ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

34. dakikada Belhanda'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Feghouli'nin kaleci Günay ile karşı karşıya geldi. Feghouli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'a çarparak kornere gitti.

35. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı kornerde kale önünde Luyindama'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Günay oyun alanına çeldi.

40. dakikada sağ taraftan Feghouli'nin yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Falcao'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

53. dakikada Güray'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Andre'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağalara gitti. 3-1

61. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında dar açıdan Falcao'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Günay'dan döndü. Dönen top ile penaltı noktasında buluşan Arda'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

63. dakikada Elabdellaoui'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Falcao, altıpas içinde yakın mesafeden gelişine kafa vuruşu yaptı. Kaleci Günay meşin yuvarlağı son anda köşeden çeldi.

78. dakikada ceza yayı üzerinden Andre'nin sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

90+2. dakikada Belhanda'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İbrahim Bozbey xx, İlker Takpak xx

Galatasaray: Fatih xx, Elabdellaoui xxx, Luyindama xx (Donk dk. 66 x), Marcao xx, Sarrachi xx, Taylan xxx, Belhanda xxx, Emre Kılınç xxx (Jimmy Durmaz dk. 80 ?), Arda xx (Babel dk. 66 x), Feghouli xxx (Ömer dk. 66 x), Falcao xxx (Diagne dk. 87 ?)

Yedekler: Okan, Şener, Linnes, Emin, Ali Yavuz Kol

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gaziantep Futbol Kulübü: Günay xx, Oğuz xx, Djilobodji x, Kana-bıyık x, Morais x, Kubilay x (Jefferson dk. 46 x), Sousa x (Furkan dk. 55 x), Kenan x (Enver Cenk dk. 46 x), Güray x (Kozulj dk. 65 x), Maxim xx (Muhammet Demir dk. 70 x), Andre xx

Yedekler: Çağlar Şahin, Mustafa, Ulaş, Olkowski, Tetteh

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Falcao (dk. 8 pen. ve 40), Emre Kılınç (dk. 28) (Galatasaray), Andre (dk. 53) (Gaziantep Futbol Kulübü)

Sarı kartlar: Kubilay Aktaş, Morais, Jefferson (Gaziantep Futbol Kulübü) Luyindama, Belhanda (Galatasaray)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 21:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray 3 golle başladı - Son Dakika Spor

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