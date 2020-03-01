Süper Lig: Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 48 yaptı ve zirve yarışında kayıp yaşamadı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



53. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ramos uzaktan çok sert vurdu, Muslera son anda topu kornere gönderdi.



55. dakikada Gençlerbirliği savunmasının kısa düşen geri pasında kaleci Nordfeldt'in uzaklaştırmak istediği top Falcao'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda Ramos'a çarpan top kornere gitti.



61. dakikada Mariano'nun pasında topla buluşan Feghouli, kale sahası içindeki Falcao'ya çıkardı. Kolombiyalı futbolcunun kayarak vuruşunda top yandan auta çıktı.



69. dakikada Onyekuru'nun pasında topla buluşan Feghouli, ceza sahasına hareketlenen Falcao'yu göndü. Bu futbolcu çok sert bir vuruşla farkı 3'e çıkardı. 3-0



80. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topu kapan Onyekuru, arka direğe koşu yapan Andone'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Nodrfeldt gole izin vermedi.



Stat: Türk Telekom



Hakemler: Arda Kardeşler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx



Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Marcao xxx, Donk xxx, Saracchi xxx, Seri xx, Ömer xxx (Emre Akbaba dk. 74 xx), Feghouli xxx (Sekidika dk. 84 ?), Onyekuru xx, Taylan xx, Falcao xx (Andone dk. 79 xx)



Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Linnes, Emin Bayram



Teknik Direktör: Fatih Terim



Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Ahmet Oğuz x, Ramos x, Toure x, Halil İbrahim x, Berat x (Diallo dk. 64 xx), Baiano xx, Sessegnon x, Candeias xx (Nadir dk. 64 xx), Yasin x, Sio x (Rahmetullah dk. 83 ?)



Yedekler: Ertaç Özbir, Bjarsmyr, Beijnen, Seuntjens, Soner Dimken, Ömer Tatlısu, İlker Karakaş



Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu



Goller: Donk (dk. 3), Falcao (dk. 33 ve 69) (Galatasaray)



Sarı kartlar: Yasin, Baiano, Sio, Candeias (Gençlerbirliği), Donk (Galatasaray) - İSTANBUL