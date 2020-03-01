Süper Lig: Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Süper Lig: Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 48 yaptı ve zirve yarışında kayıp yaşamadı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ramos uzaktan çok sert vurdu, Muslera son anda topu kornere gönderdi.


55. dakikada Gençlerbirliği savunmasının kısa düşen geri pasında kaleci Nordfeldt'in uzaklaştırmak istediği top Falcao'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda Ramos'a çarpan top kornere gitti.


61. dakikada Mariano'nun pasında topla buluşan Feghouli, kale sahası içindeki Falcao'ya çıkardı. Kolombiyalı futbolcunun kayarak vuruşunda top yandan auta çıktı.


69. dakikada Onyekuru'nun pasında topla buluşan Feghouli, ceza sahasına hareketlenen Falcao'yu göndü. Bu futbolcu çok sert bir vuruşla farkı 3'e çıkardı. 3-0


80. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topu kapan Onyekuru, arka direğe koşu yapan Andone'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Nodrfeldt gole izin vermedi.


Stat: Türk Telekom


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx


Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Marcao xxx, Donk xxx, Saracchi xxx, Seri xx, Ömer xxx (Emre Akbaba dk. 74 xx), Feghouli xxx (Sekidika dk. 84 ?), Onyekuru xx, Taylan xx, Falcao xx (Andone dk. 79 xx)


Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Linnes, Emin Bayram


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Ahmet Oğuz x, Ramos x, Toure x, Halil İbrahim x, Berat x (Diallo dk. 64 xx), Baiano xx, Sessegnon x, Candeias xx (Nadir dk. 64 xx), Yasin x, Sio x (Rahmetullah dk. 83 ?)


Yedekler: Ertaç Özbir, Bjarsmyr, Beijnen, Seuntjens, Soner Dimken, Ömer Tatlısu, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Donk (dk. 3), Falcao (dk. 33 ve 69) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Yasin, Baiano, Sio, Candeias (Gençlerbirliği), Donk (Galatasaray) - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Galatasaray, Falcao, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:01 Kaynak: İHA
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