Süper Lig: Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 48 yaptı ve zirve yarışında kayıp yaşamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Mairano'nun sağ kanattan yaptığı ortada Gençlerbirliği savunmasından Ramos ters bir vuruş yaptı, top az farkla kornere çıktı.

3. dakikada kazanılan korner atışında Ömer Bayram arka direğe ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Donk kafa vuruşuyla topu filelere gönderen isim oldu. 1-0

27. dakikada Galatasaray etkili geldi. Onyekuru'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Mariano, kale sahası içindeki Saracchi'ye gönderdi. Bu futbolcu net pozisyonda topa yetişemedi.

33. Feghouli'nin uzun pasında hareketlenen Mariano sağ kanatta topla buluştu ve savunmanın arkasına gönderdi. Bu noktada müsait pozisyondaki Falcao düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

53. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ramos uzaktan çok sert vurdu, Muslera son anda topu kornere gönderdi.

55. dakikada Gençlerbirliği savunmasının kısa düşen geri pasında kaleci Nordfeldt'in uzaklaştırmak istediği top Falcao'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda Ramos'a çarpan top kornere gitti.

61. dakikada Mariano'nun pasında topla buluşan Feghouli, kale sahası içindeki Falcao'ya çıkardı. Kolombiyalı futbolcunun kayarak vuruşunda top yandan auta çıktı.

69. dakikada Onyekuru'nun pasında topla buluşan Feghouli, ceza sahasına hareketlenen Falcao'yu göndü. Bu futbolcu çok sert bir vuruşla farkı 3'e çıkardı. 3-0

80. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topu kapan Onyekuru, arka direğe koşu yapan Andone'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Nodrfeldt gole izin vermedi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Marcao xxx, Donk xxx, Saracchi xxx, Seri xx, Ömer xxx (Emre Akbaba dk. 74 xx), Feghouli xxx (Sekidika dk. 84 ?), Onyekuru xx, Taylan xx, Falcao xx (Andone dk. 79 xx)

Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Linnes, Emin Bayram

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Ahmet Oğuz x, Ramos x, Toure x, Halil İbrahim x, Berat x (Diallo dk. 64 xx), Baiano xx, Sessegnon x, Candeias xx (Nadir dk. 64 xx), Yasin x, Sio x (Rahmetullah dk. 83 ?)

Yedekler: Ertaç Özbir, Bjarsmyr, Beijnen, Seuntjens, Soner Dimken, Ömer Tatlısu, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Donk (dk. 3), Falcao (dk. 33 ve 69) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Yasin, Baiano, Sio, Candeias (Gençlerbirliği), Donk (Galatasaray)

(İHA)