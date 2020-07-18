Süper Lig: Galatasaray: 3 Göztepe: 1 (Maç sonucu)

90+7. dakikada Seri'nin pasında defansın arkasına sarkan Taylan'ın kaleci Beto ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda verdiği pasta Yunus Akgün meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-1

90+4. dakikada Halil'in ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

81. dakikada Emre'nin ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta direk kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

77. dakikada sağ taraftan Murat Paluli 'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Napoleoni'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

66. dakikada sağ taraftan Tripic ortayı yaptı. Arka direkte Castro indirdi. Kale önünde Soner'in pasıyla topla buluşan Napoleoni'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Koray Gençerler, gol pozisyonu öncesinde yerde kalan Sarrachi'ye faul yapıldığı gerekçesiyle VAR'ın uyarısıyla tekrar inceleyerek golü iptal etti.

60. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Seri'nin kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü. Ceza yayı önünde topu önünde bulan Sarrachi'nin sektirmeden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

49. dakikada Adem'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere çeldi. hakem Koray Gençerler, penaltı atışında kaleci Beto'nun ayağının çizgide olmadığı gerekçesiyle VAR'ın uyarısıyla penaltıyı tekrarlattırdı.

47. dakikada ceza sahası içinde Atınç'ın Feghouli'ye yaptığı müdahaleyi hakem Koray Gençerler penaltı olarak değerlendirdi.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray , sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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