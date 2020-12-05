Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

05.12.2020 21:06
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Emre Taşdemir'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

62. dakikada ceza yayı üzerinde Selim'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

64. dakikada Hatayspor yarı sahasından Emre Kılınç'ın ortaladığı topa arka direkte Oğulcan Çağlayan kafa vuruşunu yaptı. Kale önünde Pablo'ya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

73. dakikada sağ taraftan Boupendza'nın pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Diouf'un sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

75. dakikada sol taraftan Emre Akbaba'nın ortasında ceza yayı üzerinde Feghouli'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

80. dakikada orta sahada Gökhan Karadeniz'in, Etebo'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Erkan Özdamar sarı kartını çıkardı. Daha önceden de sarı kart bulunan Gökhan, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

86. dakikada Ömer'in sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

90+4. dakikada Kerem pasını sol tarafta bulunan Ömer'e verdi. Ömer'in pasında ceza sahası içine hareketlenen ve burada topla buluşan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Pozisyonu VAR'da dinleyen hakem Erkan Özdamar daha sonra golü verdi. 3-0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Kemal Yılmaz xx, Abdullah Bora Özkara xx

Galatasaray: Fatih xx, Linnes xx, Donk xx, Marcao xx, Emre Taşdemir xx, Taylan xx, Oğulcan xx (Sekidika dk. 70 x), Emre Akbaba xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 88 xx), Emre Kılınç xxx (Etebo dk. 80 x), Feghouli xx (Ömer dk. 79 x), Diagne xxx (Ali Yavuz Kol dk. 88 ?)

Yedekler: Okan, Şener, Belhanda, Luyindama, Arda Turan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hatayspor: Munir xx, Burak Çamoğlu xx, Yusuf Abdioğlu xx, Pablo x, Popov xx, Sackey xx, Traore xx (Gökhan Karadeniz dk. 58 ?), Aabid xx (Ruben Ribeiro dk. 67 x), Selim Ilgaz xx (Boupendza dk. 67 x), Akintola xx (Barbosa dk. 85 ?), Diouf xx

Yedekler: Yavuz Boyar, Akın Alkan, Soner Örnek, Billong, Abdurrahman Canlı, Mirkan

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Diagne (dk. 32), Pablo (dk. 64 k.k.), Kerem Aktürkoğlu (dk. 90+4) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Gökhan Karadeniz (dk. 80) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Diagne, Marcao, Emre Taşdemir (Galatasaray) - İSTANBUL

Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Emre Taşdemir, Galatasaray, Hatayspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Galatasaray: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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